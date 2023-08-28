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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تصنيف بيريرا.. حكام النخبة يهددون بعدم إدارة مباريات الدوري بسبب المستحقات المالية

بيريرا وخالد الدرندلي
بيريرا وخالد الدرندلي

أخطر حكام معسكر الدوليين والنخبة، البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة بعدم إدارة مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وهدد حكام معسكر الدوليين والنخبة  فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة بعدم إدارة أي مباراة ضمن المنافسات المحلية حال استمرار تأخر المستحقات المالية سواء للدوري الممتاز أو نسختي كأس الرابطة المحترفة. 

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حكام الدوري يرفضون تصنيف بيريرا

كان عدد كبير من الحكام بمختلف الدرجات رفض التصنيف الذى اقترحه البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة .

وطالب غالبية الحكام بمختلف الدرجات مجلس ادارة اتحاد الكرة بإلغاء تصنيف قضاة الملاعب الذي تقدم به البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة .

ويري الحكام بمختلف الدرجات أن نظام تصنيف الحكام الذى تقدم به البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في ادارة المباريات ضمن مختلف المسابقات المحلية. 

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أبرز بنود لائحة الحكام

قرر اتحاد الكرة اعتماد لائحة الحكام للموسم الجديد والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات

وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام ل 6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على النحو التالي: 

الثلاث مستويات الأولى تقسم ل "المستوي الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوي الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دوري القسم الثاني"

أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري

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معايير تصنيف الحكام

وسوف يتم التصنيف على أساس في البداية تقارير الحكام خلال الموسم المنتهى بناء على تقارير المباريات

وبعدها الإختبارات سواء الكشف الطبي، إختبار اللياقة البدنية

والإختبارات النظرية من إختبارات قانون، ولغة، وفيديو تست، وأخيرا الإختبارات العملية داخل الملعب، وتقيمات المعسكرات. 

 

بيريرا لجنة الحكام الدوري اتحاد الكرة كأس الرابطة المحترفة

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