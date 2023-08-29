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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| هيونداي إلنترا وسوناتا 2024 تنطلقان خلال ساعات بهذه الأسعار... Bao 5 الهجينة ذات الدفع الرباعي بمقدم 4200 جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت لاند روفر المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة عن سياراتها البريطانية الجديدة لاند روفر  SV Carmel Edition  ذات الإصدار الخاص ، وسيتم إنتاج 7 سيارات من هذه السيارة فقط .

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، حيث يبحث المواطنين عن سيارات تناسب احتياجاتهم وتساعدهم في الذهاب الي أعمالهم بأقل تكلفة ممكنة ، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق وغير متوقع ، ومن ضمن السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها هي بروتون ساجا موديل 2022، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان .

يبحث المواطنون داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عن سيارات تناسب احتياجاتهم، خصوصا في ظل ارتفاعات أسعار السيارات التي لم يسبق لها مثيل من قبل، وبالتالي توافر بداخل سوق المستعمل باقة متنوعة من السيارات التي تناسب كافة أفراد المجتمع ، وتساعدهم علي التنقل بكل سهولة وبأقل التكاليف .

أعلنت شركة  Fang Cheng Bao الصينية عن فتح الحجز والبيع لسياراتها الجديدة  Bao 5 الهجينة التي تعمل بقوة الدفع الرباعي وهي السيارة الأولي لشركة Fang Cheng Bao التابعة لشركة بي واي دي ، وتتمي سيارة Bao 5 الهجينة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أعلنت شركة هيونداي أمريكا عن الكشف عن سيارتين يقدموا من الصانع الكوري للسيارات وهما  سوناتا وإلنترا موديل 2024 ، وتنتمي السيارتين الي فئة السيارات السيدان واسعة الحجم ، وهم يعتبروا الآن من احدث طرازات الصانع الكوري التي تقدم خلال عام 2024، وسيتم الكشف عن السيارتين رسميا يوم الأربعاء 30 أغسطس من الشهر الجاري لعام 2023 .

يضم سوق السيارات المصري باقة مميزة من السيارات الجديدة موديل 2022، وذلك رغم صعوبة توافر الطرازات الجديدة بسبب الأزمات الطاحنة التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ومنها عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات ومن ضمن هذه الإصدارات التي يرغب في اقتناءها العديد من الشباب المصري هوندا سيتى اليابانية، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان .

كشفت شركة بورشه الألمانية التي تعمل في صناعة السيارات عن طرازها الجديد بورشه باناميرا موديل 2024 الخارقة ، وتنتمي سيارة Panamera الخارقة الي الجيل الثالث من باناميرا ، وهي من فئة السيارات السيدان الرياضية ، وسيتم الكشف عن سيارة بورشه الجديدة مع بداية عام 2024 .


 

رانج روفر SV Carmel بروتون ساجا بيجو 206 سيدان Fang Cheng Bao Bao 5 الهجينة هيونداى النترا سوناتا 2024 هوندا سيتي اليابانية بورشه باناميرا 2024 الجديدة

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