هيونداي إلنترا وسوناتا 2024 تنطلقان خلال ساعات بهذه الأسعار

أعلنت شركة هيونداي أمريكا عن الكشف عن سيارتين يقدموا من الصانع الكوري للسيارات وهما سوناتا وإلنترا موديل 2024 ، وتنتمي السيارتين الي فئة السيارات السيدان واسعة الحجم ، وهم يعتبروا الآن من احدث طرازات الصانع الكوري التي تقدم خلال عام 2024، وسيتم الكشف عن السيارتين رسميا يوم الأربعاء 30 أغسطس من الشهر الجاري لعام 2023 .

- يعرض موقع صدى البلد أسعار هيونداي إلنترا وسوناتا موديل 2024 :

هيونداي سوناتا موديل 2024

1- هيونداي سوناتا موديل 2024

تستمد سيارة هيونداي سوناتا السيدان موديل 2024 قوتها من محرك ينتج قوة 191 حصان، ومحرك أخر ينتج قوة 180 حصان تيربو، ، وطراز N Line من هيونداي سوناتا ينتج قوة 290 حصان، وتخرج سيارة Sonata Hybrid قوة 195 حصان .

هيونداي سوناتا موديل 2024

- سعر هيونداي سوناتا الجديدة

ستباع سيارة هيونداي سوناتا السيدان الجديدة بسعر رسمي 28 ألف دولار، أي ما يعادل 865 ألف جنيه مصري تقريبًا .



2- هيونداي إلنترا موديل 2024

هيونداي إلنترا موديل 2024



زودت سيارة هيونداي إلنترا موديل 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي ، ينتج قوة 147 حصان، وعزم دوران 132 نيوتن/متر، ويملك طراز N Line من هيونداي إلنترا محرك سعة 160 سي سي تيربو، وينتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 195 نيوتن/متر.

هيونداي إلنترا موديل 2024



وتستخدم الطرازات الهجينة من النترا محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي ، مقترن بمحرك كهربائي، وينتج منه قوة حصانيه 139 حصان، وعزم دوران 195 نيوتن/متر، وبها محرك أساسي سعة 2000 سي سي ، مدعوم بناقل حركة من فئة CVT .

- سعر هيونداي إلنترا موديل 2024

تتوافر سيارة هيونداي إلنترا موديل 2024 بسعر 22 ألف دولار ، أي ما يعادل 680 ألف جنيه مصري تقريباً .