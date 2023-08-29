بيجو 206 سيدان سعرها 160 ألف جنيه| صور

يبحث المواطنون داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عن سيارات تناسب احتياجاتهم، خصوصا في ظل ارتفاعات أسعار السيارات التي لم يسبق لها مثيل من قبل، وبالتالي توافر بداخل سوق المستعمل باقة متنوعة من السيارات التي تناسب كافة أفراد المجتمع ، وتساعدهم علي التنقل بكل سهولة وبأقل التكاليف .

بيجو 206 السيدان موديل 2007

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة بيجو 206 موديل 2007 ، داخل سوق السيارات المصري للمستعمل :

بيجو 206 السيدان موديل 2007

- محرك بيجو 206 الفرنسية

تعرض سيارة بيجو 206 السيدان للبيع باللون الفضي ، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي ، وتستخدم علبة تروس مانيوال ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 1999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات بيجو 206 موديل 2007

بيجو 206 السيدان موديل 2007 داخل سوق السيارات المستعمل

تحتوي سيارة بيجو 206 الفرنسية فئة السيارات السيدان علي العديد من المميزات منها، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بيجو الفرنسية ، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومرايات جانبية باللون الأسود، وصداد أمامي وخلفي بالون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت شعار بيجو علي الحقيبة الخلفية للسيارة.

بيجو 206 السيدان موديل 2007 داخل سوق السيارات المستعمل

بالإضافة الي أن سيارة بيجو 206 تحتوي علي راديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وتكييف، وأذرعه تم تثبتيها بجانب مقود الحركة وعدادات قياسية للحرارة والوقود والسرعة ، وأحزمة أمان ، ودرج تخزين أمامي تم تثبيته بالتابلوه .

- سعر بيجو 206 السيدان

بيجو 206 السيدان موديل 2007 داخل سوق السيارات

تتواجد سيارة بيجو 206 السيدان موديل 2007 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .