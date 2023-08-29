الخارجية السودانية: تم الاتفاق مع مصر على تسريع العمل في المعابر الحدودية

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء،إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والرئيس عبد الفتاح السيسي بحثا القضايا الملحة بين البلدين ومنها التكدس في المعابر بين البلدين.

وأضافت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، أنه تم الاتفاق مع مصر على تسريع العمل في المعابر الحدودية.

وقال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الجيش السوداني ملتزم ويسعى إلى إقامة فترة انتقالية حقيقية يستطيع بعدها الشعب السوداني أن يؤسس دولته من خلال انتخابات حرة نزيهة، يختار فيها الشعب السوداني من يريد أن يحكمه.

وأضاف البرهان في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك بعض الأكاذيب التي تروج من النظام السابق والجماعات الإسلامية والإرهابية بأن القوات المسلحة أصبحت حاضنة له، وهذا كلام مردود على كل من يروجه وأصبح فزاعة يستعين بها كل من يريد أن يستأسد على الشعب ويريد تدميره.

وتابع: "نؤكد أن القوات المسلحة السودانية قوات قومية، وليس لديها أي نزعة للاستيلاء على السلطة أو أن تحكم السودان، ونطمئن كل جيران السودان وأصدقائه، ونؤكد أننا ماضون إلى إيقاف هذه الحرب ونهايتها واستمرار المسار الانتقالي الديمقراطي، ونسعى إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة في نهاية المسار الانتقالي حتى يختار الشعب السوداني من يحكمه".