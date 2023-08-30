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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتكلفة 150 مليون جنيه.. النعماني يتابع الأعمال الانشائية بمبنى الإسكان الطلابي لجامعة سوهاج

صدى البلد

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، التشطيبات الخاصة بمبنى الاسكان الطلابي "ب"، وذلك بالمقر  الجديد للجامعة، للوقوف علي نسب الإنجاز، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المحاسب أشرف القاضي آمين عام الجامعة والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة.

وأكد النعماني أن جامعة سوهاج إحدى الجامعات المصرية التي حظيت فى الفترة الأخيرة بإهتمام القيادة السياسية، موجهاً الشكر لوزير التعليم العالى والبحث العلمي على دعمه المستمر للجامعة في كافة المجالات.

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جامعة سوهاج

واستمع "النعماني" لشرح مفصل من القائمين علي تنفيذ المشروع، تعرف خلاله علي  الوضع الراهن للمبنى والموعد المحدد للانتهاء منه واستلامه من الشركات المنفذة، مشدداً على ضرورة الانتهاء من التشطيبات في الوقت المحدد تمهيداً لتجهيزهم لاستقبال الطلاب العام الجامعي المقبل.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس ان مبني الإسكان الطلابي ب، يقام على مساحة ٢٠٠٠ مربع، وبتكلفة حوالي ١٥٠ مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور أرضي و٤ أدوار متكررة.

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