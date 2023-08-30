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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إفريكسيم بنك يقرض البترول 400 مليون دولار لانشاء خط انتاج للأسمدة الفوسفاتية

إفريكسيم
إفريكسيم

اعلن بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي " إفريكسيم بنك" عن اتاحة تمويل بقرض قيمته 400 مليون دولار لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لتمويل مشروع انشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية بمحافظة الوادي الجديد


قال البنك في تقرير صادر عنه إن القرض موجه لانشاء خط انتاج مشروع حامض الفوسفوريك التابع لشركة الوداي الجديد للصناعات الفوسفاتية والأسمدة باستثمارات تتخطي مليار دولار و انتاج مليون طن سنويا 

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ومن المقرر بدء الانتاج خلال عام 2026 مع بدء تنفيذ المشروع منها 6 شهور في صورة تشغيل تجريبي 
ومن المخطط ان يقام المشروع علي مساحة 560 ألف متر مربع، ومساحة تخزين 3 ملايين متر مربع، ويتبع شركة "وافكو"، التي ستتولى تطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل المجمع، الذي يتضمن وحدات إنتاجية تشمل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك ووحدة إنتاج وتركيز حامض الفوسفوريك ووحدة تنقية الحامض.
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وزارة البترول والثروة المعدنية الأسمدة الفوسفاتية البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير مال واعمال اخبار مصر Finance Real Esteat

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