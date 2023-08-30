إفريكسيم بنك يقرض البترول 400 مليون دولار لانشاء خط انتاج للأسمدة الفوسفاتية

اعلن بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي " إفريكسيم بنك" عن اتاحة تمويل بقرض قيمته 400 مليون دولار لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لتمويل مشروع انشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية بمحافظة الوادي الجديد



قال البنك في تقرير صادر عنه إن القرض موجه لانشاء خط انتاج مشروع حامض الفوسفوريك التابع لشركة الوداي الجديد للصناعات الفوسفاتية والأسمدة باستثمارات تتخطي مليار دولار و انتاج مليون طن سنويا



ومن المقرر بدء الانتاج خلال عام 2026 مع بدء تنفيذ المشروع منها 6 شهور في صورة تشغيل تجريبي

ومن المخطط ان يقام المشروع علي مساحة 560 ألف متر مربع، ومساحة تخزين 3 ملايين متر مربع، ويتبع شركة "وافكو"، التي ستتولى تطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل المجمع، الذي يتضمن وحدات إنتاجية تشمل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك ووحدة إنتاج وتركيز حامض الفوسفوريك ووحدة تنقية الحامض.

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