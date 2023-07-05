بنك أفريكسيم: 75 مليون دولار تسهيلات للشركة المصرية للإيثيلين والمشتقات

قالت كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank)، أن البنك قدم العديد من التسهيلات لعدد من الشركات المصرية، ومن بينهم الشركة المصرية للإيثيلين والمشتقات بمبلغ 75 مليون دولار في تسهيل مشترك،بالإضافة إلى تسهيلات بقيمة 592 مليون يورو لدعم تطوير مصنع لتصنيع السكر في مصر

وأشارت إلى أن البنك يعمل حالياً مع مجموعة من البنوك المصرية لتوفير التمويل اللازم لتطوير مجمع الأسمدة الفوسفاتية.

كما شملت أشكال الدعم الأخرى المقدمة لمصر، قطاع الصحة المصري، حيث قدم أفريكسيم بنك تمويلات بقيمة 2 مليار دولار لمساعدة القارة الأفريقية في شراء لقاحات ‏Covid-19. وعلى وجه التحديد ، تعاون البنك مع وزارة الصحة المصرية ووكالة المشتريات الموحدة للأدوية والمعدات الطبية لتوفير 26 مليون جرعة من لقاحات J&J لمصر.

كما دعم التوسع في قطاع النفط والغاز المصري، حيث قدم البنك تسهيلاً بقيمة 520 مليون دولار أمريكي لصالح الشركة المصرية العامة للبترول (EGPC) بين عامي 2015 و 2019 لدعم استيراد المنتجات الحيوية وتعزيز توليد الطاقة وتوزيعها.



وقام البنك أيضًابتمويل الاستحواذ على أصول نفطية في مصر بمشاركة 40 مليون دولار في التسهيلات البالغة 350 مليون دولار.

ولفتت إلى الدعم الذي قدمه البنك إلى قطاع الاتصالات المصرية، فقد وافق البنك على تمويلات ثنائية الشريحة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي يتم صرفها لصالح المصرية للاتصالات لتمويل الاستثمار في كابل بحري مما سيزيد من تدفق الإنترنت إلى مصر مع ربطه بالسودان وجيبوتي.

ودعم التوسع في قطاع الكهرباء المصري، عبر دعم البنك الشركة القابضة لكهرباء مصر بمبلغ 145 مليون دولار في تسهيل مشترك.