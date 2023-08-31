أخبار السيارات| سعر شيري 8 تيجو 2024 الـ SUV المجمعة محليا.. الإنتاج بمصانع فولكس فاجن بألمانيا مهدد بالتوقف لهذا السبب

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يحتوي السوق المصري للسيارات علي باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب في اقتناءها أغلب المواطنين المصريين ، حيث اتجه المواطنين إلي سوق المستعمل بعد مرور قطاع السيارات عالميا بأزمات مختلفة أثرت علي توافر موديلات السيارات الجديدة موديل 2023 .

أعلن وكيل شيري في مصر عن سيارته المجمعة محليا الجديدة وهي شيري 8 تيجو 2024 ، وتنتمي شيري 8 إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.



الفيضانات التي تجتاح سلوفينيا تهدد إنتاج مصانع فولكس فاجن الألمانية للسيارات ، وظهر ذلك التأثر عند تقيد الواردات القادمة من أحد موردي أجزاء المحركات نتيجة تضرره بالفيضانات .

تشحيم السيارات عنصر أساسي في الحفاظ على أدائها وعمرها الافتراضي، وذلك لأنه يساعد علي تقليل الاحتكاك وتآكل الأجزاء المتحركة ، ويمنع تكون الصدأ، ويمنع التلوث، وبالتالي يجب اختيار نوع شحم مناسب لتشحيم سياراتك .

ظهرة صور تشويقية لسيارة تويوتا سنشري موديل 2024 ، وتنتمي سيارة تويوتا سنشري الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر سنشري بشكل أنيق وفاخر ، وتحتوي علي تصميم مميز ، وسيتم الإعلان رسميا عن سنشري يوم الأربعاء القادم الموافق 6/9/2023 من العام الجاري .

ظهرة سيارة سيتروين C4 X موديل 2024 لأول مرة في صالات العرض بدولة الإمارات ، وتنتمي سيارة C4 X الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .



