سيتروين C4 X موديل 2024 تظهر لأول مرة في الإمارات

ظهرة سيارة سيتروين C4 X موديل 2024 لأول مرة في صالات العرض بدولة الإمارات ، وتنتمي سيارة C4 X الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

سيارة C4 X موديل 2024

- محرك سيتروين C4 X

تستمد سيارة سيتروين C4 X موديل 2024 قوتها من محرك من نوع PureTech 130 S&S EAT8 Euro سعة 6400 سي سي .

- مواصفات سيتروين C4 X

سيارة C4 X موديل 2024

تظهر سيارة C4 X موديل 2024 بـ سقف منحني انسيابي وذلك يدل علي الأشكال الحديث للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وبها مقصورة دقيقه، ومقاعد فخمة، ونظام تعليق متطور ليوفر تجربة قيادة سهلة ومريحة .

بالإضافة الي أن سيارة سيتروين C4 X الجديدة تحتوي علي وسائل أمان وراحة ومساحات مثالية، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 4.60 متر، وتقدم C4 X بألوان متعددة منها الأبيض بولار، والرمادي ستيل، والرمادي البلاتيني، والأبيض اللؤلؤي، والأسود بيرلا نيرا، والأحمر إلكسير ، وتتميز المقصورة بثلاثة خيارات للإضاءة الداخلية .

سيارة C4 X موديل 2024



وبـ سيتروين C4 X برنامج Advanced Comfort يوفر تجربة قيادة ممتعة ومريحة، وبها وسائد مبطنة للركاب، وصندوق أمتعة خلفي كبير بسعة 510 لتر ، ومجموعة عدادات رقمية ، ومرايات أبواب كهربائية قابلة للطي، وحساسات خلفية لركن السيارة، وكاميرا للرؤية الخلفية، وشاشة مقاس 10 بوصة تعمل باللمس، مقابض بلون هيكل السيارة .

سيارة C4 X موديل 2024

وتمتلك سيتروين الجديدة شاشة عرض ملونة على الزجاج الأمامي، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم كهربائياً، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، وشاشة عالية الدقة مقاس 10 بوصة، وبها مجموعة Safety 2 Pack، ومجموعة Drive Assist Pack المتطورة، وأجهزة استشعار أمامية وخلفية لركن السيارة، وكاميرا للرؤية الخلفية، وشاحن لاسلكي ، وبها 6 وسائد هوائية .

- سعر سيتروين C4 X موديل 2024

تتوافر سيارة سيتروين C4 X موديل 2024 داخل سوق الإمارات للسيارات بسعر 94.950 ألف درهم .