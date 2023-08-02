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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري سيارة «فرنساوي» بـ 140 ألف جنيه |تفاصيل

صدى البلد

تعتبر السيارة سيتروين C3 موديل 2003 واحدة من أبرز السيارات الفرنسية المستعملة بالسوق المصرية، وتتميز بتصميمها الأنيق وحجمها المثالي، مما يجعلها خياراً جيداً داخل المدينة لقضاء المهام اليومية.

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سيتروين C3 موديل 2003

وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

سيتروين C3 موديل 2003

مواصفات السيارة سيتروين C3 موديل 2003 "مستعملة"

جاءت السيارة سيتروين C3 موديل 2003 بمحرك 1400 سي سي، يولد قوة تصل الى 75 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 116 نيوتن/متر، ومقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " خماسي السرعات أو أوتوماتيك حسب الفئة.

 

 تبلغ قدرة السيارة سيتروين C3 موديل 2003 على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 14.2 ثانية.

 

وتتوافر سيارة سيتروين C3 موديل 2003 من الخارج بتصميم هاتشباك أنيق، مع العديد من الكماليات الأساسية، مثل التكييف، وفوانيس الضباب، ووسائد هوائية ومدخل AUX و USB.

 

بلغت قراءة العداد في السيارة سيتروين C3 موديل 2003 نحو 160 ألف كيلومتر.

سيتروين C3 موديل 2003

سعر السيارة سيتروين C3 موديل 2003 "مستعملة"

بلغ سعر السيارة سيتروين C3 موديل 2003 في سوق المستعمل 130 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

فرنساوي هاتشباك AUX سيتروين سيتروين C3 موديل 2003

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