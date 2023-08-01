لأوائل الثانوية العامة.. 5 سيارات مستعملة بسعر مناسب.. صور

يبحث العديد من الآباء عن شراء هدايا قيمة لأبنائهم الناجحين في الثانوية العامة بمجموع كبير، وتعتبر السيارات من أشهر الهدايا وذلك للذهاب بها للجامعة.

يستعرض صدى البلد 5 من أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة بالسوق المصري في السياق التالي:

شيفروليه لانوس موديل 2011

شيفروليه لانوس موديل 2011

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 بمحرك يضخ قوة تصل الى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل الى 128 نيوتن / متر، وتتوفر بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 165 ألف جنيه.

سكودا فابيا موديل 2001

سكودا فابيا موديل 2001

توفرت السيارة سكودا فابيا موديل 2001 بعدة أنواع من المحركات، أشهرها بسعة 1400 سي سي، وهو محرك قوي بتقنية HTP ، ينتج قوة تصل الى 55 حصانا، عند 4750 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 106 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي خماسي السرعات.

بلغ سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2001 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه.

اسبيرانزا A113 موديل 2012

اسبيرانزا A113 موديل 2012

تتوفر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 بمحرك سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة حصانيه تقدر بـ 87 حصاناً، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، وعزم أقصى للدوران يبلغ يبلغ 114 نيوتن متر، وبلغت قراءة العداد نحو 160 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

بلغ سعر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه.

رينو سانديرو موديل 2014

رينو سانديرو موديل 2014

تعتمد السيارة رينو سانديرو موديل 2014 على محرك سعة 1600 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال"، ويبلغ عزم الدوران الأقصى نحو 148 نيوتن متر.

يبدأ سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، و بلغت قراءة العداد نحو 170 ألف كيلومتر في الساعة.

هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

تعتمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 بمحرك يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وسعة 1600 سي سي، و 155 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.