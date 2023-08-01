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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة سيدان فرنسية زيرو بالسوق المصري

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تتصدر السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 قائمة السيارات الأقل سعراً في فئة السيدان المقدمة في السوق المصري لعام 2023، ومن أبرز منافسيها سيارة بيجو 301.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

أسعار السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بسعر 659,000 جنيه.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الثانية LUXURY بسعر   709,000 جنيه.    

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تجهيزات سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تضم السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 عدد 4 مكبرات صوتية، ومكيف هواء، وبلوتوث ومدخل USB، بالإضافة إلى قفل مركزي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي التحكم للأربعة أبواب، مع عجلة قيادة باور سترينج.

ترتكز السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 على جنوط 16 بوصة، مع مقصورة داخلية رحبة، وشاشة داخلية تعمل باللمس للفئة عالية التجهيزات، بالإضافة إلى قدرات قياسية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية للحماية، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، ونظام EBD.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

محرك سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تأتي السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بقوة تصل الى 115 حصانا، بواسطة محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر ويبلغ العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

يبلغ استهلاك السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 من الوقود نحو 7 لترات لكل 100 كم، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 12.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 188 كيلومتر في الساعة.

سيتروين سي إليزيه موديل 2023 سيتروين اليزيه سيتروين سي إليزيه تقنية الفيديو

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