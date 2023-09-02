أخبار الفن| مفاجأة تركي آل الشيخ لـ محمد الحلو .. وفاة مطرب شهير بعد صراع مع المرض

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان محمد الحلو بمشاركته الأولى في جدة في حفل كاسيت 90، هذا النجاح الكبير كان سببا في حرص شركة بنش مارك على التعاقد معه لتقديم حفلا آخر ضمن حفلات تقويم جدة .

قدم محمد الحلو حفلا أكثر من رائع أبدع خلاله بمجموعة من أشهر أغانيه. وأعرب الحلو عن سعادته الشديدة بتفاعل جمهور جدة حيث كانوا يرددون معه الاغاني وكانوا يحفظونها عن ظهر قلب.

توفي خلال الساعات الماضية الفنان العراقي المبير ياس خضر، عن عمر يناهز 85 عاما ، بعد صراع مع المرض .

كان قد نقل الفنان الراحل ياس خضر من مستشفي ابن سينارالمختص بأمراض القلب في العاصمة بغداد إلى مستشفي مدينة الطب ببغداد أيضاً، وقد تم وضعه على الفور في غرفة الإنعاش، لأنه يعاني صعوبة بالغة في التنفس من دون أجهزة طبية.

الكبير محمد الحلو ، حفلا غنائياً ضخماً ، فى المملكة العربية السعودية ، بمشاركة كل من الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنانة إيمان عبد الغني والفنانة هايدي موسي .

وقدم محمد الحلو عدد من الاغاني المصرية التى اشعلت حماس الحاضرين ومجموعة من تترات الاعمال المصرية العالقة فى الوجدان مثل ليالي الحلمية ، وزيزنيا .

أحيا مطرب الراب الشهير ويجز، حفله ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث افتتح الحفل بأغنية عفاريت الاسفلت.

وحرص ويجز على توجيه تحية الى خاله ، الذى حضر من إيطاليا لحضوره حفله فى مدينة العلمين الجديدة .

وجه المستشار تركي آل شيخ، الدعوة لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل، لإحياء حفل في السعودية.

وكان، أحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفلا غنائياً ضخماً، فى المملكة العربية السعودية، بمشاركة كل من الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنانة إيمان عبد الغني والفنانة هايدي موسي .

أعلن الفنان عمرو عبد العزيز عن وفاة المنتج هاني ويليام ، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك .

وقال عمرو عبد العزيز :“مشيت بدرى قوووى يا هاني ..إنا لله وإنا إليه راجعون.. صديقى العزيز المنتج هاني وليام فى ذمة الله أسألكم الدعاء له بالرحمة”.