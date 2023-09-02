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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| مفاجأة تركي آل الشيخ لـ محمد الحلو .. وفاة مطرب شهير بعد صراع مع المرض

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
 

مفاجأة تركي آل الشيخ لـ محمد الحلو في حفله بالسعودية .. تفاصيل

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان محمد الحلو بمشاركته الأولى في جدة في حفل كاسيت 90، هذا النجاح الكبير كان سببا في حرص شركة بنش مارك على التعاقد معه لتقديم حفلا آخر ضمن حفلات تقويم جدة .

قدم محمد الحلو حفلا أكثر من رائع أبدع خلاله بمجموعة من أشهر أغانيه. وأعرب الحلو عن سعادته الشديدة بتفاعل جمهور جدة حيث كانوا يرددون معه الاغاني وكانوا يحفظونها عن ظهر قلب.

لقب بصوت الأرض.. وفاة الفنان ياس خضر بعد صراع مع المرض

توفي خلال الساعات الماضية الفنان العراقي المبير ياس خضر، عن عمر يناهز 85 عاما ، بعد صراع مع المرض .

كان قد نقل الفنان الراحل ياس خضر من مستشفي ابن سينارالمختص بأمراض القلب في العاصمة بغداد إلى مستشفي مدينة الطب ببغداد أيضاً، وقد تم وضعه على الفور في غرفة الإنعاش، لأنه يعاني صعوبة بالغة في التنفس من دون أجهزة طبية.

نشرة الفن .. موعد عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل وحالة علياء بسيوني بعد الانفصال عن أحمد سعد

نشرة الفن.. أكرم حسني يتفوق على باربي .. وفاء صادق تمازح جمهورها بسبب سفاح الجيزة

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الكبير محمد الحلو ، حفلا غنائياً ضخماً ، فى المملكة العربية السعودية ، بمشاركة كل من الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنانة إيمان عبد الغني والفنانة هايدي موسي . 

وقدم محمد الحلو عدد من الاغاني المصرية التى اشعلت حماس الحاضرين ومجموعة من تترات الاعمال المصرية العالقة فى الوجدان مثل ليالي الحلمية ، وزيزنيا .

أتمنى يكون عيد ميلادي وحضور خاله من إيطاليا.. أبرز لقطات حفل ويجز بالعلمين

أحيا مطرب الراب الشهير ويجز، حفله ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث افتتح الحفل بأغنية عفاريت الاسفلت. 

وحرص ويجز على توجيه تحية الى خاله ، الذى حضر من إيطاليا لحضوره حفله فى مدينة العلمين الجديدة .

تركي آل شيخ يوجه بتنظيم حفل لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل

وجه المستشار تركي آل شيخ، الدعوة لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل، لإحياء حفل في السعودية.

وكان، أحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفلا غنائياً ضخماً، فى المملكة العربية السعودية، بمشاركة كل من الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنانة إيمان عبد الغني والفنانة هايدي موسي . 

مشيت بدرى قوووى.. عمرو عبد العزيز يعلن وفاة المننج هاني ويليام

أعلن الفنان عمرو عبد العزيز عن وفاة المنتج هاني ويليام ، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك .

وقال عمرو عبد العزيز :“مشيت بدرى قوووى يا هاني ..إنا لله وإنا إليه راجعون.. صديقى العزيز المنتج هاني وليام فى ذمة الله أسألكم الدعاء له بالرحمة”.

 

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