لقب بصوت الأرض.. وفاة الفنان ياس خضر بعد صراع مع المرض

توفي خلال الساعات الماضية الفنان العراقي المبير ياس خضر، عن عمر يناهز 85 عاما ، بعد صراع مع المرض .

كان قد نقل الفنان الراحل ياس خضر من مستشفي ابن سينارالمختص بأمراض القلب في العاصمة بغداد إلى مستشفي مدينة الطب ببغداد أيضاً، وقد تم وضعه على الفور في غرفة الإنعاش، لأنه يعاني صعوبة بالغة في التنفس من دون أجهزة طبية.

كما تم وضع أجهزة طبية على جسم الراحل من أجل سحب المياه من جسمه بعد أن بدأت وظائف الكلى لديه لا تعمل

نعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان ياس خضر الذي توفي في بغداد إثر مرض عضال.

وذكر بيان للنقابة تلقته وكالة الانباء العراقية "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر والذي وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان ".

والفنان العراقي من مواليد 1938 ، ومن أشهر أغانيه: "البنفسج" و"أه يا ليل"، "أنا دليت نار الحب"، "أجمل يوم"، "وداعاً يا حزن"، "على شط الفرات" و أغنية "مسافرين".