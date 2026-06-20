قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشكيل الرسمي لمباراة تركيا وباراجواي بالجولة الثانية بكأس العالم 2026
الاتحاد الكندي يعلن انتهاء رحلة إسماعيل كونيه في كأس العالم 2026
الإسماعيلية تعلن آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة الخاصة
حسين فهمي باكيا: رفضت المشاركة في التظاهرات ضد مبارك لهذا السبب
طرق حجز تذاكر قطارات السكة الحديد وخيارات دفع إلكترونية متنوعة
49.8 جنيهًا.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 20-6-2026
جرثومة المعدة.. كيف تتخلص منها نهائيًا وتمنع عودتها مرة أخرى؟
دعاء الرزق وتيسير الأمور في أول شهر المحرم 1448.. أدعية تفتح لك أبواب الخير
البرازيل تهزم هايتي بثلاثية وتنعش آمالها في كأس العالم
هاخد حقي منك ومن أشكالك.. أول رد من ريم البارودي على منتقديها
مواجهة تونس واليابان تحمل الرقم ألف في تاريخ كأس العالم
زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن السيطرة على 7 نقاط استراتيجية و46 مبنى أوكراني خلال يوم

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل


أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح القوات المسلحة الروسية في تدمر مركز تحكم كانت القوات الأوكرانية توجّه منه مسيرات نحو منشآت مدنية.

وقالت الوزارة في بيان لها : تم السيطرة على 7 نقاط استراتيجية و46 مبنى والقضاء على نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا في كراسني ليمان خلال يوم واحد .


وفي وقت لاحق ؛ تعرضت ورشة النقل في محطة زابوريجيا ​النووية بشرق أوكرانيا  لهجوم كبير بطائرات ⁠مسيرة في ​وقت متأخر من أمس ​الخميس وخلال الليل، حيث تم تسجيل ما لا يقل ​عن 14 ​ضربة.


ووفق وكالة رويترز ؛ فقد إندلع حريقا  ‌في ⁠أحد الأقسام وتضررت بعض المباني، لكن لم يتم الإبلاغ ​عن ​وقوع ⁠إصابات.



وأشارت السلطات الروسية إلى أنه لا يمكن ​حتى الآن تقييم ​حجم ⁠الأضرار بشكل كامل بسبب استمرار خطر ⁠وقوع ​هجمات أخرى

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية محطة زابوريجيا ​النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

الايجار التمليكي

الشروط والأوراق المطلوبة لحجز شقق الايجار التكميلي لمحدودي ومتوسطي الدخل

هدير ضحية الدهس

سرعة جنونية وقاصر بدون رخصة.. القصة الكاملة لدهس هدير بائعة الشاي في حدائق الأهرام

هدير بائعة حدائق الأهرام

من عربة الشاي إلى المشرحة.. قصة وفاة هدير على يد شاب متهور في حدائق الأهرام

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

شادي زلطة

التعليم تكتشف تلاعبا بدرجات طلاب 12مدرسة دولية بمواد الهوية القومية وتحيلها للتحقيق

نادر وزيزو

أبصم بالعشرة.. نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن راتب زيزو في الأهلي

ترشيحاتنا

الهجرة إلى الله

عالم بـ الأوقاف يوضح كيفية الهجرة إلى الله: معنوية في المقام الأول

ندوة تثيقيفية

محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية وأسيوط تواصل احتضان الندوات التثقيفية بالمساجد الكبرى

القرآن الكريم

رئيس جامعة الأزهر يبرز جماليات الكناية في قوله «وحملناه على ذات ألواح ودسر»

بالصور

حسين فهمي باكيا: رفضت المشاركة في التظاهرات ضد مبارك لهذا السبب

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أسرع مكرونة كريمي بالدجاج في 15 دقيقة.. طعم المطاعم بمكونات اقتصادية

أسرع مكرونة كريمي بالدجاج في 15 دقيقة فقط.
أسرع مكرونة كريمي بالدجاج في 15 دقيقة فقط.
أسرع مكرونة كريمي بالدجاج في 15 دقيقة فقط.

طريقة إزالة رائحة السمك من اليدين.. حيل بسيطة من المطبخ تخلصك من الإحراج

طريقة إزالة رائحة السمك من اليدين بسرعة
طريقة إزالة رائحة السمك من اليدين بسرعة
طريقة إزالة رائحة السمك من اليدين بسرعة

طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا.. خدعة بسيطة تغير تجربتك في المطبخ للأبد

طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا
طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا
طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا

فيديو

صورة من الجنازة

وزير الدفاع يتقدم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد قادة حرب أكتوبر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد