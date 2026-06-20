روسيا تعلن السيطرة على 7 نقاط استراتيجية و46 مبنى أوكراني خلال يوم



أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح القوات المسلحة الروسية في تدمر مركز تحكم كانت القوات الأوكرانية توجّه منه مسيرات نحو منشآت مدنية.

وقالت الوزارة في بيان لها : تم السيطرة على 7 نقاط استراتيجية و46 مبنى والقضاء على نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا في كراسني ليمان خلال يوم واحد .



وفي وقت لاحق ؛ تعرضت ورشة النقل في محطة زابوريجيا ​النووية بشرق أوكرانيا لهجوم كبير بطائرات ⁠مسيرة في ​وقت متأخر من أمس ​الخميس وخلال الليل، حيث تم تسجيل ما لا يقل ​عن 14 ​ضربة.



ووفق وكالة رويترز ؛ فقد إندلع حريقا ‌في ⁠أحد الأقسام وتضررت بعض المباني، لكن لم يتم الإبلاغ ​عن ​وقوع ⁠إصابات.





وأشارت السلطات الروسية إلى أنه لا يمكن ​حتى الآن تقييم ​حجم ⁠الأضرار بشكل كامل بسبب استمرار خطر ⁠وقوع ​هجمات أخرى