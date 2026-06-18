أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 555 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق المناطق الروسية.

من جانبه؛ ذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن إجمالي عدد المسيّرات التي تم إسقاطها أثناء اقترابها من موسكو بلغ نحو 180 مسيّرة.

فيما أشارت غرفة العمليات في مقاطعة بريانسك إلى تدمير 113 مسيّرة أوكرانية فوق المقاطعة الليلة الماضية، دون وقوع إصابات أو أضرار

بينما ذكر حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر جوسيف أنه تم إسقاط 35 مسيّرة فوق أراضي المقاطعة خلال الليل، مؤكدا عدم وقوع إصابات، مع تضرر مبنى إداري في إحدى البلديات

في سياق آخر، صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بأن ممثلي الغرب الجماعي مثلهم مثل نظام كييف النازي الجديد يتحملون مسئولية المأساة التي حلت بتلاميذ المدارس البيلاروسيين في مقاطعة بريانسك.

وأكد فولودين أن تنفيذ العملية العسكرية الخاصة أحبط خطط أولئك الذين سعوا إلى وقف تطور روسيا، وتحقيق أهدافها فقط هو ما يمكنه وقف الشر.