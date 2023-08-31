نشرة الفن.. أكرم حسني يتفوق على باربي .. وفاء صادق تمازح جمهورها بسبب سفاح الجيزة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي ، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة.

بينما انضم كل من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة، كما عرضت مؤخرا ثلاث أفلام أخرى هي: “العميل صفر، ووش فى وش، وخمس جولات”.

أعلن المستشار تركي ال شيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، عن اختياره لعدد من العروض المسرحية لتقديمها في المملكة العربية السعودية .

وقال تركي ال شيخ ، عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير فيسبوك : انهيت منذ دقائق من اعتماد مسرحيات موسم الرياض الرابع … اخترت ٣٣ مسرحية ما بين سعودية وخليجية وعربية وعالمية … حرصت على اعتماد واختيار ٤ مسرحيات سورية واخترت الأفكار المطلوبة جماهيريًا … واعتمدت واخترت المصور ايمن عباس لتصوير وتصميم بوسترات المسرحيات جميعًا.

مازحت الفنانة وفاء صادق، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، جمهورها، بعد الصدى الكبير الذي حققه مسلسل “سفاح الجيزة”.

ونشرت وفاء صادق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، صورًا لها من عمل درامي قدمت فيه شخصية تتعرض للقتـل .

تمكن موال “العدل فوق الجميع” للمطربة بدرية السيد من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر ، بعد ان اذيعت ضمن حلقات مسلسل سفاح الجيزة .

وعلي الرغم من مرور سنوات طويلة من طرح موال العدل فوق الجميع بصوت بدرية السيد، إلا أن طرحه في الحلقات ، جعلته يتواجد ضمن الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر عبر موقع يوتيوب ، وحقق ما يقرب من 100 الف مشاهدة في عضون ساعات قليله .

قالت الفنانة إلهام شاهين ؛" استمتعت واستفدت بوجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما ، وسط قامات الفنان كريم عزيز ، المخرج جمال عبد الحميد ، الكاتب عبد الرحيم كمال.

وأضافت إلهام شاهين فى تصريحات لعدسة صدى البلد :" مهمة اختيار الجوائز كانت صعبة لكثرة عددها وجود عدد كبير من النجوم التى تستحق الجوائز".

تمكن فيلم العميل صفر من تصدر قائمة الافلام العربية الاكثر تحقيقا للايرادات في المملكة العربية السعودية خلال الاسبوع الماضي .

حيث تفوق فيلم العميل صفر في الايرادات في السينمات السعودية علي كل من افلام مستر اكس من بطولة أحمد فهمي وفيلم وش في وش ، من بطولة محمد ممدوح وامينه خليل .