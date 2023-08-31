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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سفاح الجيزة يعيد بدرية السيد لـ الأعلى مشاهدة في مصر

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

تمكن موال “العدل فوق الجميع” للمطربة بدرية السيد من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر ، بعد ان اذيعت ضمن حلقات مسلسل سفاح الجيزة . 

وعلي الرغم من مرور سنوات طويلة من طرح موال العدل فوق الجميع بصوت بدرية السيد، إلا أن طرحه في الحلقات ، جعلته يتواجد ضمن الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر عبر موقع يوتيوب ، وحقق ما يقرب من 100 الف مشاهدة في عضون ساعات قليله . 

معلومات عن بدارة أو بدرية السيد 

 

الفنانة الشعبية بدرية السيد أو بدارة كما كان يلقبها جمهورها فى الإسكندرية من مواليد الثلاثينيات ، وتوفت عام 1989.

وتعتبر بدارة أو بدرية السيد واحدة من أهم المطربات الشعبيات فى الإسكندرية خلال فترة السبعينيات والتمناينات.

وقدمت العدل من الأعمال الشعبية كما كانت حريصة على الغناء مع الفرق الشعبية إلى أن لقبوها إمبراطورة الأغنية الشعبية.

 

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أهم أغاني بدرية السيد

وقدمت بدرية السيد العديد من الأغاني الشعبية والمواويل ومنها ادلع يا رشيد، حنا يا حنا،  سيدى يا سيدى،  عاشق القمر،  من فوق شواشي الدرة قمريه بتغني،  يالامون،  يا سواحلية ، يا ميت مسا،  مسيلى على الغايب، موال طلعت فوق السطوح اسأل على طيري ، موال يا حب أمرك،  صعيدي ولا بحيرى ، وبحبه يا خاله،  موال ياللى الحياة غرتك،  وحلوة والنبي، وسيدي ضربني.

بدرية السيد سفاح الجيزة موال العدل فوق الجميع مسلسل سفاح الجيزة الاسكندرية

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