لسة عايشين|وفاء صادق مازحة: إيه الدوشة دي اللي عاملينها على «سفاح الجيزة»

مازحت الفنانة وفاء صادق، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، جمهورها، بعد الصدى الكبير الذي حققه مسلسل “سفاح الجيزة”.

ونشرت وفاء صادق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، صورًا لها من عمل درامي قدمت فيه شخصية تتعرض للقتـل .

وقالت وفاء صادق: “إيه الدوشة اللى انتوا عاملينها على سفاح الجيزة دى، ما اتدبحـ ـنا قبل كده وأدينا عايشين زى الفل”.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة”، المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip.

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتـل المتسلسل بدم بارد.

أبطال سفاح الجيزة

العمل من بطولة أحمد فهمي، وباسم سمرة، وركين سعد، وميمي جمال، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

يوضح أحمد فهمي أن جزءاً من حكاية العمل مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، غير أن الشخصيات والأحداث والتفاصيل في معظمها ذات بعد درامي ولا تعكس الواقع أو شخصياته.

ويتابع فهمي حول الدور الذي يلعبه في المسلسل: "أقدم شخصية جابر وهو المجرم السفاح، والقاتـ ـل المتسلسل المحرك للأحداث. ثمة ظروف معينة تعرّض لها جابر في طفولته أثّرت في نشأته النفسية وهو ما كان أحد أسباب وصوله إلى ما هو عليه، وذلك شأن معظم السفاحين والقتـ ـلة المتسلسلين".

يضيف فهمي: "شدّتني الشخصية المركبة للسفاح فضلاً عن كون العمل ضخم وحُضّر له جيداً، وينوّع من حضوري في الكوميديا والتراجيديا".

وختم فهمي: "استغرق التحضير للمسلسل أكثر من سنتين، رغم أنه يأتي في 8 حلقات فقط، فالمشروع ضخم، وفكرته جديدة على الشارع العربي، وتطلّب ذلك من فريق العمل دراسة الجوانب النفسية والسلوكية للسفاح، وتقديم مبرّرات درامية مقنعة وبناء الشخصيات بطريقة علمية ودرامية".