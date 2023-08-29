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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكنتش بقدر اسمع اغانيه.. طليقة تامر عاشور تكشف مدي احتمالية عودتهما

تامر عاشور
تامر عاشور

كشفت سمر أبو شقة طليقة الفنان تامر عاشور ، عن أحتمالية عودتهما مرة أخري ، وذلك من خلال بعض الاسئلة الت تلقتها من متابعيها عبر خصة الاستوري على إنستجرام . 

وقالت سمر أبو شقة ، انها لم تعود الى طليقها تامر عاشور مرة أخري ، مؤكدة ان لديهما ابنة تدعي ايام تبلغ من العمر 5 سنوات ، ويقوم والدتها بروئيها والذهاب معه . 

واضافت سمر أو شقة : جالي وقت مكنتش قادرة أسمع أغانيه، بس بسمعه عادي دلوقتي وخصوصا أيام هانم  بتطلب تسمعه

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طرح المطرب تامر عاشور أغنيته الجديدة بعنوان عديت ، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان غريب ومن توزيع توما، وتعتبر هذه الأغنية هي الأغنية الثانية لتامر خلال هذا الموسم حيث سبق وطرح الشهر الماضي أغنية بعنوان أصحى للكلام.

تامر عاشور يحيى حفلا بمهرجان العلمين 
وأحيا تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة مختلفة من الأغاني سواء القديمة أو الجديدة والتى تفاعل معها الحضور بشكل كبير.
 

المطرب تامر عاشور الفنان تامر عاشور تامر عاشور فعاليات مهرجان فعاليات مهرجان العلمين موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

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