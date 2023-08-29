ليلة الدموع تتذيل قائمة الأعلي مشاهدة في مصر.. تفاصيل

تمكن حفل ليلة الدموع، والذى أقيم يوم الخميس الماضي ، من الدخول الي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر .

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وشهدت مدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة حفلاً غنائيا نظمته الشركة السعودية Benchmark جمعت كوكبة من الفنانين في ليلة الدموع، يشارك فيه 8 مطربين، من بينهم 7 مصريين من الفنانين : أحمد كمال ، طارق الشيخ، مسلم، حمادة هلال، تامر عاشور، أحمد سعد، هيثم شاكر، إلى جانب الفنان اللبناني آدم، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

افتتح الحفل بمشاركة فريق روح الشرق في ليلة الدموع بأغاني الكورال الحزينه على أغنية "لو هتسيب ، عمال بتيجي في بالي " كما أقامت الشركة المنظمة بتجهيز المناديل لجمهورها الحزين على مقاعد الحفل .

شهدت مدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة حفلاً غنائيا جمعت كوكبة من الفنانين في ليلة الدموع، يشارك فيه 8 مطربين، من بينهم 7 مصريين من الفنانين : أحمد كمال ، طارق الشيخ، مسلم، حمادة هلال، تامر عاشور، أحمد سعد، هيثم شاكر، إلى جانب الفنان اللبناني آدم، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

افتتح الحفل بمشاركة فريق روح الشرق في ليلة الدموع بأغاني الكورال الحزينه على أغنية "لو هتسيب ، عمال بتيجي في بالي " كما أقامت الشركة المنظمة بتجهيز المناديل لجمهورها الحزين على مقاعد الحفل .

حفل ليلة الدموع بدأ الحفل للوصلة الغنائية الأولى بحضور الفنان أحمد كامل ، كما تغنى بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية "انا مستنيك ، قولي غاب" وشارك الفنان أحمد كامل جمهوره "حابب أقلكم ليلة سعيدة بس حكون كذاب" كما أكمل الوصلة الغنائية الثانية بحضور الفنان مسلم ، في ليلة تغنى بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية " مبقتش أعرف أعمل ايه، قلب في الدفاتر ، مش ندمان " حيث تابع الوصلة الغنائية الثالثة بحضور الفنان طارق الشيخ، في ليلة تغنى بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية " عز الليل ، كتب حياتي ياعين "حيث شارك الشاعر الصعيدي هشام الجخ بقصيدة "ماتزعليش" كما فأجا الجمهور بدخول الممثل محمد جمعة بقوله " اللي راح منك عمرك ما تزعل حيجي اللي أحسن منه ومش عايز اليوم فرح " .

وقد شهد الوصلة الغنائية الرابعة بحضور الفنان هيثم شاكر ، في ليلة تغنى بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية "انا عمري في يوم ما حلمت ، مفيش بعد بينسيني ، كنت مداويني، سبب واحد، احلف بالله " كما تابع الوصلة الغنائية الخامسة بحضور الفنان ادم ، وتغنى بمجموعة الأغاني الحزينة "قولو للي أكل الحرام ، خلص الدمع ، خلصت لحكايى ، على بالي ، هذا انا ".

و تفاعل الجمهور بالمفاجاة الثانية بدخول الفنانة شيرين على المسرح وتغنت بأغنية " مشاعر، كدابين ، كده ، نسيني ، قال صعبان عليا ، جرح تاني" وعبرت الفنانة شيرين عبدالوهاب برسالة في المسرح : توجه شكر إلى الفنانتان أحلام وأنغام "شكراً لبنت الاصول وكتر خيرك.."

وتابع الحفل بالوصلة الغنائية المستمرة مع الفنان حمادة هلال بمجموعة من الأغاني من ضمنها أغنية " دموع ، ساعات ، كل ما أفكر فيك " وتابع الحفل بصوت الفنان أحمد سعد ، بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية " سالت نفسي كتير ، وحشني نفسي ، ملكش مكان ، كلام انتهى " .

وتغنى دويتو الفنان أحمد سعد مع الفنان تامر عاشور على اغنية " تملي " كما عاش الجمهور حفل مليئ بالحزن وختم الحفل مع الفنان تامر عاشور بمجموعة من الأغاني " قولوا سماح ، كنت فين ، علموها عني ، كان موضوع ، بقول عادي" .