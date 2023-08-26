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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا محمود ياسين: اعتذرت عن "مرجان أحمد مرجان" لهذا السبب

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن سر إعتذارها عن المشاركة فى فيلم “ مرجان أحمد مرجان ” ، والذى قام ببطولته الفنان عادل إمام .

وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : الفنن الكبير عادل إمان من اكثر الداعمين لي ، وقد كان أول من اتصل بي لتهنئتي على مسلسل “ العصيان 2 ” ، حيث فؤجئت بالمساعدة الخاصة بي تقول لي ان عادل إمام على الهاتف ، وهنأني على دورى فى العمل . 

وأستكملت رانيا محمود ياسين : تم ترشيحي للمشاركة فى بطولة مرجان أحمد مرجان ، والذى قام ببطولته الفنان الكبير عادل إمام الا أنني إعتذرت حينها بسبب حملي ، وثم كان اللقاء بينا فى مسلسل “ فلانتينو ” .

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هنأت الفنانة رانيا محمود ياسين ابنها بمناسبة أول عمل كتأليف وسيناريو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت رانيا ياسين البوستر التشويقي للمسلسل"حجر إيجابي".

وعلقت الفنانة:"الف مبروووووك يا حبيبي ربنا يوفقك اول عمل لعمر ابني كمؤلف وسيناريو وحوار الف مبرووك يا قلبي يارب يفرح قلبي بيك دايما يا حبيبي ربنا يحميك ويوفقك ويبارك فيك يارب".

رانيا محمود ياسين الفنانة رانيا محمود ياسين الفنان الكبير عادل إمام الفنان عادل إمام رانيا ياسين

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