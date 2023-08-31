العميل صفر يتفوق على باربي في السينمات السعودية

تمكن فيلم العميل صفر من تصدر قائمة الافلام العربية الاكثر تحقيقا للايرادات في المملكة العربية السعودية خلال الاسبوع الماضي .

حيث تفوق فيلم العميل صفر في الايرادات في السينمات السعودية علي كل من افلام مستر اكس من بطولة أحمد فهمي وفيلم وش في وش ، من بطولة محمد ممدوح وامينه خليل .

كما نجح فيلم العميل صفر في التفوق في الايرادات الاسبوع الماضب علي عدد من الافلام الاجنبية المعروضه في السينمات السعودية ، ومنها فيلم باربي .

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية