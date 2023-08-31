اليوم .. طرح "البطة الصفرا" في السينمات السعودية

قررت الشركة المنتجة لفيلم البطة الصفرا ، والذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عادة ، طرحه في دور العرض السينمائية السعودية اليوم الخميس.

ويأتي طرح فيلم البطة الصفرا من بطولة غادة عادل ومحمد عبد الرحمن، بعد أن تم طرحه بأسابيع في مصر ، وتحقيقه ايرادات منخفضة .

فيلم «البطة الصفرا» من بطولة محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وصلاح عبد الله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

ويعتبر فيلم "البطة الصفرا" هو البطولة المطلقة الثالثة لمحمد عبد الرحمن بعد فيلم "الدعوة عامة" و"الخطة العامية"، ويذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

وحقق فيلم البطة الصفرا بعد 3 اسابيع من طرحه في السينمات ايرادات وصلت الي مليون ونصف فقط .