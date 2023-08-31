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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

صدى البلد

كشفت الفنانة هيدى كرم عن انتهائها من تصوير فيلم “ آل شلبى” بطولة الفنانة لبلبة ، سوسن بدر، ليلي علوى وإخراج آيتن أمين. 

وقالت هيدي كريم في تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش حضورها الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما: انتهيت من تصوير فيلم “ آل شلبى ” وهو فيلم اجتماعى كوميدي من إخراج آيتن أمين وإنتاج سينرجى وبطولة لبلبة ، سوسن بدر ، ليلى علوى ".

وأضافت هيدى كرم :" بجسد دور الشقيقة الأصغر لبلبة وسوسن بدر وليلى علوى ولسبب ما بنجتمع فى مكان واحد بـ أولادنا وأحفادنا ".

وكانت قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين، بالألعاب النارية، وسط حضور كبير من الفنانين منهم سلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله، لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منة شلبي.. وغيرهم. 

وحرص أبطال جعفر العمدة هالة صدقي التي جسدت شخصية الملكة صفصف بالعمل ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي على التقاط الصورة على السجادة الذهبية لمهرجان القاهرة للدراما واستقبلت "جومانا" لطفي لبيب بترحاب كبير على السجادة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، وحرص لبيب على إلقاء التحية على المصورين والحضور. 

واحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع أنحاء الوطن العربي.

 

 

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