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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن .. موعد عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل وحالة علياء بسيوني بعد الانفصال عن أحمد سعد

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها موعد عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل وحالة علياء بسيوني بعد الانفصال عن أحمد سعد .

 

تعرف على موعد جنازة وعزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

أعلن الفنان عمرو عبد الجليل منذ ساعات رحيل شقيقه، وطلب الدعاء له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، دون تحديد هويته وإذا كان توأمه أو شقيقه الآخر. 

 

علي الحجار يطرب جمهور محكى القلعة بأغانيه القديمة والجديدة| صور

تواصلت فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث اقيمت امسية استثنائية على مسرح المحكى.

 

بسرح وأتوه وأبيض يا أسود.. أمير عيد وكايروكي يشعلون حفل جدة |فيديو

أشعل فريق كايروكي ومغنيهم أمير عيد حفلهم مساء الخميس في جدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي، وقدموا عدد من أغانيهم الشهيرة منها يا أبيض يا أسود، وبسرح وأتوه وغيرها. 

 

6 دقائق تصفيق من جمهور مهرجان فينيسيا لأبطال فيلم Ferrari| صور

استقبل جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أبطال فيلم Ferrari الذي عرض الخميس، أول أيام فعاليات المهرجان السنوي، بحفاوة كبيرة. 

 

بتصلي في السيدة زينب .. بسمة وهبة تكشف حالة طليقة أحمد سعد بعد الانفصال

كشفت المذيعة بسمة وهبة، عن موقف غريب تعرضت له مع علياء بسيوني، طليقة الفنان أحمد سعد، في منشور جديد لها عبر تطبيق انستجرام. 

 

محمود العسيلي يشعل حفله في جدة مرتديا تي شيرت بصورة الأهرامات

أشعل الفنان محمود العسيلي حفله في جدة مساء الخميس، وتفاعل معه الجمهور أثناء تقديمه أشهر أغنياته، وقدم شكر للمستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على استضافته في المملكة العربية السعودية. 

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