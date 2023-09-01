نشرة الفن .. موعد عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل وحالة علياء بسيوني بعد الانفصال عن أحمد سعد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها موعد عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل وحالة علياء بسيوني بعد الانفصال عن أحمد سعد .

أعلن الفنان عمرو عبد الجليل منذ ساعات رحيل شقيقه، وطلب الدعاء له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، دون تحديد هويته وإذا كان توأمه أو شقيقه الآخر.

تواصلت فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث اقيمت امسية استثنائية على مسرح المحكى.

أشعل فريق كايروكي ومغنيهم أمير عيد حفلهم مساء الخميس في جدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي، وقدموا عدد من أغانيهم الشهيرة منها يا أبيض يا أسود، وبسرح وأتوه وغيرها.

استقبل جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أبطال فيلم Ferrari الذي عرض الخميس، أول أيام فعاليات المهرجان السنوي، بحفاوة كبيرة.

كشفت المذيعة بسمة وهبة، عن موقف غريب تعرضت له مع علياء بسيوني، طليقة الفنان أحمد سعد، في منشور جديد لها عبر تطبيق انستجرام.

أشعل الفنان محمود العسيلي حفله في جدة مساء الخميس، وتفاعل معه الجمهور أثناء تقديمه أشهر أغنياته، وقدم شكر للمستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على استضافته في المملكة العربية السعودية.