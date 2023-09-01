تعرف على موعد جنازة وعزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

أعلن الفنان عمرو عبد الجليل منذ ساعات رحيل شقيقه، وطلب الدعاء له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، دون تحديد هويته وإذا كان توأمه أو شقيقه الآخر.

وبعد ساعات أوضح الفنان عمرو عبد الجليل هوية شقيقه الراحل، وهو المستشار هشام عبد الجليل، وليس توأمه أيمن، وكشف عن موعد الجنازة والعزاء.

وتشيع جنازة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل اليوم الجمعة، عقب صلاة الظهر بمسجد المدينة المنورة، أبراج عثمان في المعادي، ثم يقام العزاء في نفس اليوم، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

رحل شقيق عمرو عبد الجليل في الوقت الذي كان يحتفل فيه بطرح فيلمه الجديد “أولاد حريم كريم” الذي انضم لفريق عمله رغم عدم تواجده في الجزء الأول “حريم كريم”.

فيلم أولاد حريم كريم

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي عن المشكلات والأزمات التي يعاني منها الشباب في الجامعة سواء من عائلاتهم أوقصص الحب التي يعيشها.

ويعد الفيلم استكمالاً لنجاح "حريم كريم"، والذي عرض في السينما عام 2005، وشاركتفي بطولته ياسمين عبدالعزيز، والراحل طلعت زكريا.

الفيلم بطولة مصطفى قمر، علا غانم، عمرو عبدالجليل، داليا البحيري، بسمة، تيام مصطفى قمر، خالد سرحان، وغيرهم من النجوم، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

وكانت آخر أعمال المخرج علي إدريس السينمائية، فيلم "الثلاثة يشتغلونها" في عام 2010، وحقق إيرادات كبيرة خلال عرضه في تلك الفترة.