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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتصلي في السيدة زينب .. بسمة وهبة تكشف حالة طليقة أحمد سعد بعد الانفصال

أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني

كشفت المذيعة بسمة وهبة، عن موقف غريب تعرضت له مع علياء بسيوني، طليقة الفنان أحمد سعد، في منشور جديد لها عبر تطبيق انستجرام. 

وكتبت بسمة وهبة قصة لقائها بطليقة أحمد سعد في مسجد السيدة زينب قائلة:" من عجائب الأقدار إني أروح أصلي المغرب في مسجد ستنا زينب النهارده.. ألاقي قدامي واحدة لابسة عباية بيضا جميلة ساجدة بتبكي وبتدعي.. وشبهت عليها لقيتها علياء البسيوني.. الله يتقبل منك وييسر لك الخير يا عالية.. وتأكدي إنه هتطلعي من عند أم العواجز.. مجبورة الخاطر وتقبل الله صلاتك ودعائك.. والله يهديك يا أحمد علياء أم بناتك.. متستاهلش منك كده". 

 

وكانت مساعي الصلح بين أحمد سعد وعلياء بسيوني قد توقفت، بعدما أعلنت مصممة الأزياء انفصالهما واتهمته بترك ابنته مصابة في حادث، والتفرغ لحفلاته في الساحل الشمالي. 

وعلم صدى البلد ان سبب انفصال أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني بسبب العديد من الخلافات الاسرية، وأن آخر مشكلة بينهما قبل الطلاق ان مولودته الجديدة تعرضت لحادث في الوقت الذي كان احمد سعد في الساحل الشمالي ولم يعد للقاهرة.


وللمرة الرابعة له.. انفصل الفنان أحمد سعد عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك رغبة منه في إنهاء العلاقة، عقب إعلان علياء بسيوني عن طلاقهما عبر خاصية "الاستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

 

وكتبت علياء بسيوني: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا".

علياء بسيوني أحمد سعد بسمة وهبة أحمد سعد وعلياء بسيوني الساحل الشمالي

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