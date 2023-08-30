رد قوي من تامر أمين على من انتقد تصريحاته عن طلاق أحمد سعد

رد الإعلامي تامر أمين، على كل من انتقده تصريحاته عن طلاق الفنان أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني.

وقال الإعلامي تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "تحدثت أمس عن خبر طلاق أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني ووجدت تعليقات سلبية كثيرا على تصريحاتي".

وأضاف تامر أمين: "الضريبة التي يدفعها النجوم هي أن تفاصيل حياتهم تكون عامة وكل الجمهور يتابعون كافة تفاصيل الحياة الشخصية للنجوم".

وأكمل تامر أمين: "هناك أقسام فنية في كافة الصحف والمواقع تتابع أخبار الفنانين وأخبار حياتهم الشخصية".

وتابع تامر أمين: "طليقة أحمد سعد هي من أعلنت للجميع أنها انفصلت عن أحمد سعد "، مضيفا:" ناس كتير انتقدتني وقالتلي إنت مالك بحياتهم الشخصية وأقول لهم هم من أعلنوا الخبر وليس أنا من بحثت عن الخبر".