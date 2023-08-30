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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أجمل صور جمعت أحمد سعد وزوجته قبل طلاقهما.. فيفي عبده تستعرض جمالها بفستان ذات تصميم مختلف

احمد سعد
احمد سعد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي…

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مش غالي.. سعر بنطال شيرين عبد الوهاب يثير الجدل

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مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

بعد انفصالهما .. شاهد أجمل صور جمعت أحمد سعد وطليقته

تصدّرت مُصممة الأزياء علياء بسيوني، وطليقها الفنان أحمد سعد تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد إعلانها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، انفصالها عن «سعد»، عبر خاصية الاستوري.

10 فوائد لاستخدام أدوات تدليك الشعر.. أبرزها تحفيز وتعزيز نموه

استخدام أدوات تدليك الشعر يمكن أن يوفر العديد من الفوائد لفروة الرأس والشعر بشكل عام،إليك عشرة فوائد رئيسية لاستخدام هذه الأدوات، بحسب ما نشره موقع هيلثي

يُسبّب أمراضًا خطيرة.. احترس من الإفراط في النوم

يتسبّب النوم لعدد ساعات أقل أو عدد ساعات أكثر إلى أضرار صحية وخصوصاً الإفراط في النوم يؤثر على صحة المرء ويكون مؤشرًا لعدة أمراض قد يبدو علي البعض الاستهانة لهذا الأمر ولكن الدراسات والخبراء أكدوا علي خطورة النوم كثيرًا لما قد يسببه من الإصابة ببعض الأمراض .. نرصد أهم الأضرار التي يسببها الإفراط في النوم .

فستان بتصميم مختلف.. فيفي عبده تستعرض جمالها بهذا الفيديو

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته

أحمد سعد علياء بسيوني تدليك الشعر النوم الإفراط في النوم فيفي عبدة

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