يُسبّب أمراضًا خطيرة.. احترس من الإفراط في النوم

يتسبّب النوم لعدد ساعات أقل أو عدد ساعات أكثر إلى أضرار صحية وخصوصاً الإفراط في النوم يؤثر على صحة المرء ويكون مؤشرًا لعدة أمراض قد يبدو علي البعض الاستهانة لهذا الأمر ولكن الدراسات والخبراء أكدوا علي خطورة النوم كثيرًا لما قد يسببه من الإصابة ببعض الأمراض .. نرصد أهم الأضرار التي يسببها الإفراط في النوم وفقا لموقع "Medical daily".



مخاطر الإفراط في النوم

الاكتئاب

تشير الأبحاث إلى أن ما يقرب من 15% من الأشخاص المصابين بالاكتئاب ينامون لأكثر من 9 ساعات يوميًا، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراضهم حيث ان النوم أكثر من اللازم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

الصداع

النوم لفترات طويلة يسبب الصداع وألم الرأس.

أيضًا قد يعطل النوم أكثر من اللازم مستويات السيروتونين في لجسم مما يسبب الصداع، لذا فإن أكثر الشكاوى شيوعًا عند الإصابة بالصداع.



التركيز

إذ قد يتسبب النوم الكثير بتسريع وتيرة شيخوخة الدماغ وخفض القدرة على أداء بعض المهام بالكفاءة المعتادة، حتى المهام البسيطة منها.

القلق

إذ قد يتسبب النوم الكثير أو قلة النوم قلق متزايد لدى بعض الِأشخاص، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على جوانب مختلفة من حياتهم، كما تبين أن الإصابة بالأرق المزمن قد يرفع من فرص الإصابة بالقلق.



السكري

النوم الكثير قد يرفع من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، إذ وجد أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 9 ساعات ليلًا وبانتظام ترتفع فرص الوفاة لديهم مقارنة بالأشخاص الذين يحصلون على 7-8 ساعات نوم ليلًا، كما قد تزيد كثرة النوم من فرص الوفاة لدى الأشخاص المصابين ببعض الأمراض.