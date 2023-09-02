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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشيت بدرى قوووى.. عمرو عبد العزيز يعلن وفاة المننج هاني ويليام

صدى البلد

أعلن الفنان عمرو عبد العزيز عن وفاة المنتج هاني ويليام ، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك .

وقال عمرو عبد العزيز :“مشيت بدرى قوووى يا هاني ..إنا لله وإنا إليه راجعون.. صديقى العزيز المنتج هاني وليام فى ذمة الله أسألكم الدعاء له بالرحمة”.

وكان قد حل الفنان عمرو عبد العزيز، ضيفا على برنامج "ماليش في الكورة" مع الإعلامية نيرمين جمال، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، وتحدث عن العديد من الأمور الفنية والشخصية.

كشف عمرو عبد العزيز، عن سبب عدم زواجه حتى الآن، قائلاً: هتجوز لما الاقي قاعة فاضية .. بحب الست القوية ومعنديش مشكلة أتجوز من الوسط الفني.. بغير على الست واحب تشتغل بمواعيد ومترجعش البيت في نص الليل، أنا راجل شرقى أوى فى الحتة دى، عايز اتجوز واحدة زى سعاد حسني في فيلم صغيرة علي الحب، الصبح نلعب زى العيال وبليل نخرج فى عشاء رومانسي".

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وأضاف: "تعلمت من محمد صبحي الالتزام وعدم تحريف النص، وعشقت ديكاتوريته فى المسرح، وتعلمت من الزعيم الاهتمام بكل تفاصيل العمل وليس دورى وحدى، وتعلمت من محمود عبد العزيز إجادة تقمص الشخصية فهو فنان ساحر بدون مجهود".

وعن معاناته من فوبيا الطيور قال عمرو عبد العزيز: "باكل البط والحمام، لكن عندى فوبيا من كل الطيور، واعتذرت عن مشهد في عشة فراخ بسبب الخوف".

أما عن مباراة الأهلى والزمالك، قال: "أنا أهلاوى ولكن مش متعصب.. بحترم الزمالك وأرفض التقليل منه، وبحب أهزر مع زمايلى أفتكر كنا فى المسرح ومباراة الأهلى شغالة وبيومى فؤاد داخل قلقان فلاحظت إنه متوتر وأول لما الأهلى جاب جون قولتله على المسرح فوقع من الضحك".

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