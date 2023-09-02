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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار على البحر

هبة مجدي
هبة مجدي

حرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور  جديدة خلال تواجدها على احدى الشواطئ.

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تألقت هبة مجدي في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بدرجات اللون الأزرق المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

أنتعلت هبة مجدي حذاء مسطح باللون البيج، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هبة مجدي على خصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

 

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
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