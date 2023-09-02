إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى في المقدمة وكريم عبد العزيز نمبر 4

شهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة.

وانضم كل من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة، كما عرضت مؤخرا ثلاث أفلام أخرى هي: “العميل صفر، ووش فى وش، وخمس جولات”.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الجمعة، 3.982.418 جنيه، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم “العميل صفر”

احتل فيلم “العميل صفر” المركز الأول بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 1.433.287 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “وش فى وش”

وجاء في المركز الثاني فيلم “وش في وش”، والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي وحقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها1.144.280 جنيه.

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

أولاد حريم كريم

كما حقق فيلم أولاد حريم كريم 746.476 جنيه فى جميع السينمات بالقاهرة وباقى المحافظات، ليكون مفاجأة للجميع ليحتل بذلك المركز الثالث.

والفيلم يقوم ببطولته كل من مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيرى وبسمة وبشرى وعمرو عبد الجليل وإخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز.

فيلم “بيت الروبي”

وتراجع فيلم “بيت الروبي” عن تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 284.346 جنيه، ليحصل على المركز الرابع بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات، إلا أنها المرة الأولى التي يحقق فيها أقل من مليون جنيه منذ عرضه.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

فيلم مرعي البريمو

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، وحقق إيرادات وصلت إلى 131.632 جنيه، ليحتل بذلك المركز الخامس.

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم “ع الزيرو”

حقق فيلم “ع الزيرو” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 123.198 جنيه، واحتل المركز السادس.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان ونخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس.

فيلم “مستر إكس”

حقق فيلم “مستر إكس” إيرادات بلغت 54.501 جنيه، ليأتي في المركز السابع، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

فيلم “مستر إكس” تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مستر إكس الذى يسعى إلى تحريض الرجال على عدم الزواج أو الطلاق من أزواجهن.

“مندوب مبيعات”

فيلم “مندوب مبيعات” بطولة كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم وآيتن عامر، ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبد العزيز وأيمن قنديل ويسرا المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم وحقق 50.955 جنيه ليحتل المركز الثامن.

فيلم “البعبع”

بينما حقق فيلم “البعبع”، إيرادات بلغت 8364 جنيه، لياتى فى المركز التاسع.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “خمس جولات”

اما فيلم “خمس جولات”، بلغت إيرادات 2300 جنيه يأتي في المركز العاشر.

ويعتبر فيلم "خمس جولات "هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي عن مطربي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

الفيلم بطولة ماجد المصري، وآدم شرقاوي، ونور النبوي، وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومصطفى درويش، ومطرب الراب أرسينك، ولطيفة فهمي، وسالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

البطة الصفرا

وحقق فيلم “البطة الصفرا” مبلغ 1889 جنيها، ليحتل المركز الحادى عشر بعد كل من أفلام مرعي البريمو وع الزيرو وبيت الروبي.

فيلم “تاج”

فيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسنى، وحقق إيرادات بلغت ‏1190 جنيها ليحتل المركز الـ 12.

ينتمي فيلم “تاج” لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات.

ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.