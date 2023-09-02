بطولة على ربيع.. بدء عرض مسلسل نصى التانى فى 28 سبتمبر

حددت منصة شاهد vip موعد عرض مسلسل "نصى التانى" الذى يقوم ببطولته على ربيع حيث من المقرر بدء عرضه فى 28 سبتمبر الحالى.

وبدأت منصة شاهد فى الترويج لأحدث أعمالها، وهو مسلسل نصي التاني من بطولة على ربيع وسلوى عثمان ومحمود البزاوي بعنوان نصى التاني.

وطرحت المنصة البوستر الدعائى الأول للمسلسل وذلك تمهيدا لعرضه خلال الفترة القليلة القادمة، وتصدر البوستر كل من على ربيع وسلوى عثمان ومحمود البزاوي ومحمد محمود.

المسلسل ينتمى لنوعية المسلسلات الكوميدية ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا وعلى رأسهم على ربيع ومحمود الزاوي ومحمد محمود وسلوى عثمان وغيرهم من الضيف الشرف.

مسلسل “نصي التاني” مكوّن من 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول شاب يُدعى «نادي»،والذي يُجسد دوره علي ربيع، حيث يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني.

سلوى عثمان تتحدث عن مسلسل نصي التاني

كشفت النجمة سلوى عثمان عن تفاصيل شخصيتها فى مسلسل «نصى التانى» للنجم على ربيع وآخرين، المقرر عرضه على أحد المنصات الرقمية قريبًا.

أكدت سلوى أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية يدعى إسمها إنصاف وتتكون أسرتها من ولد إسمه نادى والذى يجسد هذه الشخصية الفنان على ربيع ومن بنت يدعى إسمها نهى والذى تجسد هذه الشخصية الفنانه الشابه ياسمين عمر ومتزوجة من الفنان محمود البزواى وتتدور بينهم العديد من الإختلافات الفكرية مثل ما يحدث مع العديد من الأسر مصرية بعلاقتهم بأبنائهم بصورة كوميديه.

وأضافت سلوى أنها لديها قناة طهى مرئية على حساباتها الرسمية تقدم من خلالها أحدث أنواع المأكولات والمشروبات والحلويات ليتابعها الكثيرين، فتعد بمثابة مشاهير السوشيال ميديا وغيرها.

وتابعت سلوى أنها تتطرق دائمًا من خلال هذه القناه بالتحدث مع المتابعين عن حياتها الشخصية إلا وهى عن مشكلة نجلها العاطفية، وذلك بسبب تكرار عدم ارتباطه وأزماته المستمرة مع كل فتاه يقع فى غرامها فتتمنى أن يتزوج ويجدوا لها حل لهذه المشكله للتخلص منها ليعيش هنيئًا ومستقرًّا فى عش الزوجية.