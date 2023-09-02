بشير العدل: مصر بيئة محفزة للاستثمار في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر

قال الكاتب الصحفي بشير العدل، المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن تنوع مصادر الطاقة، هو خطة استراتيجية دولية ومحلية، مؤكدا أن مصر تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية إلى استخدام الطاقة النظيفة.

وأوضح «العدل» في لقاء برنامج "مساحة للرأي" المذاع على الفضائية المصرية مع الإعلامية شيرين الوكيل، أن إستراتيجية التنمية المستدامة التي تم الإعلان عنها من جانب الأمم المتحدة في عام 2015، كان من ضمن الأساسيات الخاصة بها هو التحول لـ الطاقة النظيفة.

وأشار «العدل» إلى أن مصر دخلت في مجال التحول للأخضر والطاقة النظيفة، وكانت نقطة الانطلاقة، في قمة المناخ، التي عقدت في نهاية العام الماضي بمدينة شرم الشيخ.

ولفت «العدل» إلى أن مصر في قمة المناخ cop27، أعلنت دخولها مجال الطاقة النظيفة وبقوة، وأن مصر دخلت في صناعة الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن مصر بيئة محفزة للاستثمار في مجال صناعة الهيدروجين.