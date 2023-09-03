أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تطورات جديدة في التخزين الرابع لسد النهضة

أخبار مصر.. كشف الدكتور عباس شراقي تطورا جديدا في سد النهضة، وقال إن الصور الفضائية أظهرت استمرار التخزين الرابع فى سد النهضة... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

غلق إحدى بوابتي التصريف.. تطورات جديدة في التخزين الرابع لسد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطور جديد في سد النهضة، وقال إن الصور الفضائية أظهرت صباح الجمعة 1 سبتمبر، استمرار التخزين الرابع فى سد النهضة بنحو 19 مليار متر مكعب عند منسوب حوالى 621 متر فوق سطح البحر، باجمالى 36 مليار متر مكعب فى البحيرة.

وزير السياحة والآثار يلتقي سائحين في الأقصر.. ماذا قال لهم؟

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عددا من المشروعات الأثرية بمحافظتي الأقصر وقنا ، والتقى بمجموعات من السائحين من دولتي الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، خلال تواجدهم بمنطقة وادي الملوك الأثرية ومعابد الكرنك بالأقصر ضمن برنامج زيارتهم الحالية لمصر، الذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية معه.

80 سوقا.. زيادة 50% في الصادرات الزراعية المصرية منذ 2014 وحتى الآن

قال الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الإنتاج الزراعي يسهم بـ18% في الصادرات المصرية، و15% من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من قطاع الزراعة، لافتا إلى مصر لديها اكتفاءً ذاتيًا من جميع الخضر والفاكهة، والفائض يتم تصديره للخارج.

منح السائحين إقامة لمدة 3 أشهر.. إجراءات حكومية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

أصدر قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية إجراءات جديد التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ترميم صالة الأعمدة الكبرى بـ معابد الكرنك

خلال زيارته اليوم لافتتاح وتفقد مشروعات الآثار بعدد من المواقع الأثرية بمحافظتي قنا والأقصر، استعدادًا لموسم السياحة الشتوي، تفقد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار مستجدات أعمال ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك.

913 مشروعا لحياة كريمة بمركز الحسينية.. و6 مليارات جنيه لإنشاء الطرق وتطويرها

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من الفيديوهات عبر صفحاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة مقتطفات من لقاء أجراه مع محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، تناول خلاله أبرز جهود الدولة لتحسين الخدمات المقدمة إلى أهالي المحافظة بجانب دعم أنشطتها الزراعية والصناعية.

تعديل مواعيد بعض القطارات اعتبارًا من 5 سبتمبر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 5 / 9 / 2023 .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد الموافق 3 سبتمبر، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سرعة مخاطبة مجلس الوزراء | طلب عاجل لنقيب الصحفيين لسبب خطير

طالب عدد من أعضاء حملة "مش صحفي"، نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي إعلان الجمعية العمومية بآخر تطورات العمل في ملف مواجهة تفشي ظاهرة انتحال مهنة الصحافة ومواقع بير السلم، والتي باتت أزمة خطيرة تهدد المهنة ومستقبل حملة الأقلام، وفتحت الباب أمام انتشار الشائعات والأخبار المغلوطة في مصر.

الصحة: «العالمي للسكان» يستعرض دور هيئة المستشفيات التعليمية في التصدي لإعاقات الأطفال

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار إن جلسات المؤتمر العالمي للسكان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنعقد خلال الفترة ما بين 5 و8 سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ستتضمن دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في التغلب على إعاقات الأطفال وتأهيل المرضى.

أعراض انخفاض ضغط الدم.. هيئة الدواء توضحها

نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من المعلومات الهامة حول أعراض انخفاض ضغط الدم، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على “فيس بوك”.