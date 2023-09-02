أعراض انخفاض ضغط الدم.. هيئة الدواء توضحها

نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من المعلومات الهامة حول أعراض انخفاض ضغط الدم، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على “فيس بوك”.

وقالت هيئة الدواء إنه بصفة عامة يُعد ضغط الدم منخفضًا إذا انخفضت القراءة لأقل من 90 ملليمترًا من الزئبق (ملم زئبقي) بالنسبة إلى الرقم العلوي (الانقباضي) أو 60 ملم زئبقي بالنسبة إلى الرقم السفلي (الانبساطي).

أعراض انخفاض ضغط الدم

وأوضحت هيئة الدواء أن أعراض انخفاض ضغط الدم تتمثل في التالي: