أحمد خالد موسى: تجهيز 90% من حلقات مسلسل إفراج ساعد على إنجازه وحاتم صلاح أبدع في الدور الدرامي

أكد المخرج أحمد خالد موسى، مخرج مسلسل "إفراج"، أن كواليس العمل كانت سلسة، مشيرًا إلى أن تجهيز نحو 90% من حلقات المسلسل مسبقًا ساعد في إنجازه بالشكل المطلوب.

وقال أحمد خالد موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إنهم حرصوا على تقديم مشاهد الأكشن بشكل واقعي، مع التركيز على المشاهد الدرامية التي شكلت النسبة الأكبر من العمل.

وأضاف أن كتابة المسلسل كانت مميزة، واختيار طاقم العمل موفق، مشيرًا إلى أن الفنان حاتم صلاح برع في أداء دوره رغم خلفيته الكوميدية، وقدم مشهدًا دراميًا مميزًا نال إعجاب الجميع.