عمرو سعد: الغربان فيلم ضخم يبرز دور البطل المصري في الحرب العالمية الثانية

أكد الفنان عمرو سعد أن فيلم "الغربان" يعد مشروعًا كبيرًا وطموحًا، مشيرًا إلى أن ميزانية العمل كانت ضخمة وشارك فيه فنانين من النمسا وإنجلترا وروسيا.

وقال عمرو سعد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن فكرة الفيلم تدور حول بطولات البطل المصري خلال الحرب العالمية الثانية، مبينًا أن الفيلم يبرز دور المصري كمحرك للحضارات ومنقذ للعالم في تلك الحقبة.

وتابع عمرو سعد، أنه تصوير بعض المشاهد تم في روسيا تحت درجة حرارة بلغت 39 تحت الصفر وفي أماكن صعبة، مشيرًا إلى أن تصوير الفيلم استمر على مدار أربع سنوات.