عمرو سعد: إفراج عمل درامي استغرق 3 سنوات ونحرص على إيصال رسالته للجمهور

أكد الفنان عمرو سعد أن إنتاج العمل الدرامي المكون من 30 حلقة يمثل مجهودًا كبيرًا ويتطلب تخطيطًا دقيقًا للخروج بالمسلسل في أفضل صورة ممكنة.

وقال عمرو سعد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن فكرة مسلسل "إفراج" استغرق تطويرها نحو ثلاث سنوات، حيث تم العمل عليها مع عدد من المؤلفين رغم رفضها في مرات سابقة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي كان بعرض المسلسل خلال رمضان الحالي.

وتابع الفنان عمرو سعد أنه ناقش مع المخرج والمؤلف ضرورة إيصال رسالة العمل بوضوح للجمهور لضمان التأثير المطلوب.