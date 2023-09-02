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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

80 سوقا.. زيادة 50% في الصادرات الزراعية المصرية منذ 2014 وحتى الآن

صدى البلد

قال الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الإنتاج الزراعي يسهم بـ18% في الصادرات المصرية، و15% من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من قطاع الزراعة، لافتا إلى مصر لديها اكتفاءً ذاتيًا من جميع الخضر والفاكهة، والفائض يتم تصديره للخارج.

وأضاف الدكتور علي عبد المحسن، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك 50% زيادة في الصادرات الزراعية منذ عام 2014 حتى الآن، موضحا أن وزارة الزراعة تسير على عدة محاور لزيادة التنافس، أولها فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح: "فتحنا أكثر من 80 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية في العديد من الدول المهمة وأهمها السوق الياباني وهو سوق معروف بتشدده في الرقابة والفحص"، إضافة إلى أنهم مهتمين برفع الانتاج وأيضا رفع جودة المنتج بتعريف المزارعين بطريقة جيدة للحفاظ على جودة المنتج.

وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 5.4 مليار دولار صادرات متوقعة خلال العام المالي الحالي، بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.5%.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الزيادة ستعزز مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الصادرات المصرية السلعية غير المنتجات البترولية إلى نحو 15%، من خلال التوسع في تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري، وعلى رأسها الخضر والفاكهة، والترويج المكثف في الأسواق التقليدية في غرب أوروبا التي تنامى طلبها على المنتجات الزراعية المصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة.

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