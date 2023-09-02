الصحة: «العالمي للسكان» يستعرض دور هيئة المستشفيات التعليمية في التصدي لإعاقات الأطفال

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار إن جلسات المؤتمر العالمي للسكان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنعقد خلال الفترة ما بين 5 و8 سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ستتضمن دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في التغلب على إعاقات الأطفال وتأهيل المرضى.

وأكد أن الجلسات ستناقش دور الهيئة في تمكين البحث والتدريب السريري بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، مضيفا أنه ستتم مناقشة ما تقدمه الهيئة من مبادرات؛ للقضاء على أنواع مختلفة من الإعاقات.

وأوضح أنه ستتم مناقشة الجهود المبذولة للدمج الفعلي لأصحاب الهمم في استراتيجيات التنمية المستدامة و(رؤية مصر 2030)، من خلال التدخل المبكر والرعاية الصحية المناسبة والدعم الاجتماعي والاقتصادي.

كما سيتم استعراض جهود وإنجازات المعهد القومي للجهاز العصبي الحركي، والمعهد التذكاري لأبحاث طب العيون، ومعهد السمع والنطق، ومعهد القلب القومي.