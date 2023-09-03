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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود سرور عازف الكمان الشهير يجري عملية قسطرة بالقلب

محمود سرور
محمود سرور

يجري عازف الكمان الشهير الموسيقار محمود سرور، عملية قسطرة بالقلب بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، حيث يقوم بتركيب دعامتين بالقلب.

ونشر نجل العازف الشهير عبر “تويتر” مناشدة بالدعاء لوالده بالشفاء قبل إجراء العملية.

وفور معرفة الخبر وتعرض الفنان محمود سرور لأزمة صحية، انهالت الدعوات ورسائل المحبة لتتمني الشفاء العاجل لعازف الكمان الشهير من أحبائه وزملائه وعشاقه بالملايين في أرجاء الوطن العربي.

 

عازف الكمان محمود سرور 

ويعد محمود سرور عازف كمان مصريا من مواليد القاهرة في العاشر من نوفمبر 1972، تتلمذ على يد الأستاذ الكبير عبده داغر، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى العربية عام 1995 بدرجة امتياز.

وكانت آخر مشاركات الموسيقار محمود سرور، في الحفل الأخير الذي أحياه الفنان تامرعاشور بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث كان قائد فريق الوتريات بالفرقة الموسيقية المصاحبة للنجم تامر عاشور.

يذكر أن العازف محمود سرور من أهم عازفي الكمان والربابة في مصر والوطن العربي، فلا يمر حفل كبير في مصر ولا الخليج إلا ونجده على رأس الفرقة الموسيقية.

عزف محمود سرور، وراء أهم وأكبر المطربين والمطربات في مصر والوطن العربي مثل محمد عبده، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وأصالة، وأنغام، وشيرين عبد الوهاب، وملحم زين، ورابح صقر، كما شارك في أغلب الجلسات الغنائية العربية في السعودية والإمارات والكويت والعديد من الدول العربية أخرى.

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