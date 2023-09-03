كشفت شركة هيونداي الكورية عن سياراتها الجديدة هيونداي النترا موديل 2024 بتحديثات جديدة ، وسيتم أطلاق السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية في خريف عام 2023 الجاري .

هيونداي النترا N 2024 تظهر لأول مرة بمواصفات جديدة

- تصميم هيونداي النترا الخارجي

هيونداي النترا N 2024 تظهر لأول مرة بمواصفات جديدة

تأتي سيارة هيونداي النترا موديل 2024 بالعديد من المميزات الحديثة التي تظهر السيارة بشكل أنيق ومميز، منها واجهة أمامية جديدة، ومصابيح LED أنحف، ورفارف أمامية بها خطوط بارزة ، وعنصر فضي على شكل حرف U في الخلف حول مشتت الهواء، وبها عتبات جانبية جديدة وجناح خلفي، وجنوط مقاس 19 بوصه، وإطارات ميشلان بايلوت سبورت 4S .

- مقصورة هيونداي النترا الكورية

هيونداي النترا 2024 تظهر لأول مرة بمواصفات جديدة

زودة مقصورة سيارة هيونداي النترا موديل 2024 بالعديد من التكنولوجيات المتطورة منها ، شاشة عدادات جديدة مقاس 4.2 بوصه، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصه، وألواح أبواب أمامية ناعمة الملمس، وشاحن لاسلكي للهاتف معاد تصميمها ، ومنفذ USB-C أمامي، ومنفذين USB-C في الخلف، وتنجيد جلدي H-Tex للمقاعد ، ويحصل الطراز N-Line و Limited على نظام صوتي بـ 8 سماعات صوت، ووسائد هوائية جانبية خلفية، ونظام تذكير بحزام الأمان الخلفي، ونظام المساعدة علي الحفاظ على المسار ، ونظام التحذير من الاصطدام بـ النقاط العمياء ، وأنظمة التنبيه لتجنب الاصطدام .

هيونداي النترا 2024 تظهر لأول مرة بمواصفات جديدة

والجدير بالذكر انه حتي الآن لم تذكر الشركة الكورية هيونداي أي معلومات عن سعر سيارة هيونداي النترا موديل 2024 الجديدة .