أخطاء يجب تجنبها عند تركيب فاميه السيارة| تفاصيل

يلجأ أغلب أصحاب السيارات خلال فصل الصيف خصوصا، إلى تركيب فامية لزجاج السيارة، وذلك بسبب عدة مميزات منها، حماية المقصورة الداخلية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، عدم تعرض السائق و الركاب لأشعة الشمس التي تشتت الانتباه ، بالإضافة الي أن السيارات التي يتنقل بها الأسر تقوم بتركيب فاميه لزجاج السيارة لحماية أسرهم من التعرض للمارة والتعرف عليهم .

أخطاء يجب تجنبها عند تركيب فاميه السيارة

بالتالي يجب معرفة أن السيارة التي يتم تركيب فاميه لها تظهر بشكل أنيق ومميز، ولكن يجب أن يتم تركيب الفاميه بطريقة صحيحة حتي لا تظهر السيارة بشكل غير المتوقع بالنسبة لصحاب السيارة وذلك يحدث عند تركيب فاميه ذو لون وجوده سيئة نتيجة الإهمال في صناعته .

أخطاء يجب تجنبها عند تركيب فاميه السيارة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الأخطاء التي يجب تجنبها عند تركيب فاميه لزجاج السيارة :

أخطاء يجب تجنبها عند تركيب فاميه السيارة



1- اختيار فاميه السيارة

أخطاء يجب تجنبها عند تركيب فاميه السيارة

يجب أن يقوم صاحب السيارة بالبحث عن أنواع فامية ذات جودة عالية ولون مميز، وبالتالي يقوم بشرائه ، والاهم من ذلك هو الذهاب الي احد المتخصصين في تركيب فاميه السيارة ، وذلك من أجل الحصول علي أفضل أداء ، والابتعاد عن الفاميه ذات الجودة الضعيفة .

2- لا تفكر في السعر

أخطاء يجب تجنبها عند تركيب فاميه السيارة

يهتم أغلب أصحاب السيارات بأسعار رفاهية السيارة ، حيث يفضل أغلب المواطنين شراء الأشياء الرخصة ، وهذه عادة خاطئة وتعطي نتائج سلبية فيما بعد ، ومن هنا يجب أن يقوم أصحاب السيارات بشراء أنواع فاميه جيدة لتعطي أفضل مظهر للسيارة حتي لا تخسر أموالك بدون جدوي .

4- فاميه زجاج قانوني

أخطاء يجب تجنبها عند تركيب فاميه السيارة

هناك الكثير من أنواع فاميه السيارات غير قانوني ويعلم به المتخصص الذي سيقوم بتركيب الفاميه ، وبالتالي يجب أن تقوم تركيب فاميه غير مخالف للقانون ، ويعطي مظهر أنيق للسيارة ويحميها .

5- الحصول علي ضمان للفاميه

أخطاء يجب تجنبها عند تركيب فاميه السيارة

يجب أن تحصل دائماً على ضمان لكل من الفاميه والصناعة المستخدمة في تركيب الصبغات، لذا اسأل دائماً عن الضمانات الخاصة بهم قبل الذهاب لتركيب فاميه للسيارة .