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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوات يجب اتباعها لشراء سيارة كهربائية مستعملة| تفاصيل

خطوات يجب اتباعها
خطوات يجب اتباعها لشراء سيارة كهربائية مستعملة

يتواجد بالسوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من طرازات السيارات الكهربائية التي انتشر استخدامها بين المواطنين في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ، مما أدي الي اتجاه المواطنين لشراء السيارات المستعملة التي تعمل بالكهرباء بفضل ما تتميز به منها ، سهولة استخدامها، وتقليل تكلفة السير والسفر .

خطوات يجب اتباعها لشراء سيارة كهربائية مستعملة

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الخطوات التي  يجب اتباعها من أجل شراء سيارة كهربائية مستعملة بحالة مميزة :

خطوات يجب اتباعها لشراء سيارة كهربائية مستعملة

1- حالة البطارية البطارية


البطارية هي أهم جزئ في أجزاء السيارات الكهربائية ، ويصعب استبدالها ، بالإضافة الي أن البطارية هي أغلي مكون بالسيارات الكهربائية حيث يصل ثمنها الي أكثر من نصف سعر السيارة الكهربائية .

خطوات يجب اتباعها لشراء سيارة كهربائية مستعملة

وهناك العديد من العوامل التي تأثر علي عمر البطارية الكهربائية منها ، الية الشحن " سواء سريع أم بطئ "، وعدد مرات الشحن، ودرجات الحرارة التي تتعرض لها البطارية .

خطوات يجب اتباعها لشراء سيارة كهربائية مستعملة

يجب عند القدوم علي شراء سيارة كهربائية مستعملة أن يتم فحص أوراق السيارة ويتم مراجعة مدة ضمان بطارية السيارة المتبقية ، بالإضافة الي الكشف الدائم علي حالة البطارية لمعرفة الحالة التقنية لها .

2- فحص الفرامل

خطوات يجب اتباعها لشراء سيارة كهربائية مستعملة

أغلب موديلات السيارات الكهربائية تقوم بعملية استرداد الطاقة من الفرامل، وهو ما يؤثر علي تأكل تيل الفرامل باستمرار ن بالإضافة الي أن الفرامل الخاصة بالسيارات الكهربائية مرتفعة الثمن ويجب فحصها باستمرار لتلاشي ظهور أي أعطال بها .

3- كيفية الاستخدام

خطوات يجب اتباعها لشراء سيارة كهربائية مستعملة

اذا كنت من الأشخاص الذين لا يقومون بقطع مسافة كبيرة بالسيارة ، أو تقوم بالتحرك بها من أجل قضاء احتياجات المنزل فـ في هذه الحالة لن تحتاج الي بطاريات ذات سعة كبيرة، والعكس صحيح واذا كنت تقوم بقطع مسافات طويلة فيجب شراء بطارية سيارة ذات سعة كبيرة .

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