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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعرها 479 ألف جنيه فقط .. أحدث سيارة كهربائية من "بويك" |صور

السيارة بويك VELITE
السيارة بويك VELITE الكهربائية

تواصل شركة بويك من تعزيز تواجدها داخل السوق الصيني، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة VELITE الكهربائية هناك، وتعد هذه السيارة من احدث الإصدارات المقدمة والتي تعتمد على تصميم خارجي عصري، مع حزمة من التقنيات المميزة.

 

تصميم السيارة بويك VELITE الكهربائية 

 

  • الطول الكلي 4673 مم.
  • العرض الكلي 1817 مم.
  • الارتفاع الكلي 1519 مم.
  • قاعدة العجلات 2660 مم.
 السيارة بويك VELITE الكهربائية

وحصلت السيارة بويك VELITE الكهربائية على مصابيح أمامية حادة المظهر، وفتحة سقف زجاجية بانوراما، مع جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، ومفهوم رباعي الابواب بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية.

 السيارة بويك VELITE الكهربائية

تجهيزات السيارة بويك VELITE الكهربائية

 

وزودت السيارة بويك VELITE الكهربائية من الداخل بعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10 بوصة، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وسنترا لوك، ونظام صوتي ترفيهي، وحزمة من اللمسات العصرية.

 السيارة بويك VELITE الكهربائية

وتستمد السيارة بويك VELITE الكهربائية قوتها من محرك أمامي يمكنه ضخ 130 كيلووات اي مايعادل 177 حصان، وعزم اقصى للدوران 265 نيوتن/متر، بالاضافة إلى بطارية LFP بقوة 50.3 كيلووات في الساعة، مع مدى يصل إلى 430 كليومتر للشحنة الواحدة.

 السيارة بويك VELITE الكهربائية

سعر السيارة VELITE الكهربائية المقدمة من بويك 

 

تقدم السيارة بويك VELITE الكهربائية في السوق الصيني بقيمة سعرية تتراوح بين 112.800 و 115.800 يوان، اي مايعدل بالجنيه المصري بين 479 الف و 492 الف جنيه.

 السيارة بويك VELITE الكهربائية
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