أخبار السيارات.ز خطوات يجب اتباعها لشراء سيارة كهربائية مستعملة.. فورد تكرم يمنيا بعد قضاء 50 عاما في الشركة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من الطرازات اليابانية ، التي يرغب المواطنون في شرائها ، وذلك بفضل ما تحتوي عليه من مميزات وتكنولوجيات متطورة، حيث تم توافر تلك الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين المصريين رغم الصعوبات والمشاكل التي واجهها قطاع صناعة السيارات عالميا .

يتواجد بالسوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من طرازات السيارات الكهربائية التي انتشر استخدامها بين المواطنين في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ، مما أدي الي اتجاه المواطنين لشراء السيارات المستعملة التي تعمل بالكهرباء بفضل ما تتميز به منها ، سهولة استخدامها، وتقليل تكلفة السير والسفر .

ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا أدي الي حدوث حالة رقود في عملية بيع السيارات الجديدة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق مما أدي الكثير من المقبلين علي الشراء من توخي حذرهم والمتباطئ في عملية الشراء بسبب الأسعار التي ارتفعت بطريقة جنونية .

يعمل اليمني عبد الرزاق الدبيلي في شركة فورد الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات منذ 50 عام، حيث يعتبر الدبيلي من أقدم الموظفين بالشركة، وبناء علي ذلك قررت شركة فورد أن تقوم بتكريمه علي المدة التي قضاها في العمل بداخل الشركة الأمريكية.

أعلنت شركة فولكس فاجن سابقا عن تعرضها لـ تهديدات يمكنها أن تؤد إلي وقف انتاج عدد من طرازاتها ، وجاء ذلك التخوف نتيجة الفيضانات التي تجتاح سلوفينيا ، والتي أدت إلى تقلص وصول عدد من أجزاء السيارات والمحركات التي تدخل في صناعة سيارات فولكس فاجن .

يلجأ أغلب أصحاب السيارات خلال فصل الصيف خصوصا، إلى تركيب فامية لزجاج السيارة، وذلك بسبب عدة مميزات منها، حماية المقصورة الداخلية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، عدم تعرض السائق و الركاب لأشعة الشمس التي تشتت الانتباه ، بالإضافة الي أن السيارات التي يتنقل بها الأسر تقوم بتركيب فاميه لزجاج السيارة لحماية أسرهم من التعرض للمارة والتعرف عليهم .